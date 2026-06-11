Sinop'ta 4'üncü Kattan Düşen Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta alzheimer hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda alzheimer hastası İbrahim Yıldırım, henüz belirlenemeyen nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Yıldırım'ın düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA