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Sinop'ta güçlü aileler için farkındalık eğitimi

Sinop'ta güçlü aileler için farkındalık eğitimi
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kapalı Grup Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında aile içi iletişim ve sağlıklı ebeveynlik konularında farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü Kapalı Grup Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitimle, koruyucu ve önleyici aile ve ebeveynlik çalışmalarının ilki hayata geçirildi. Programda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sağlıklı ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve aile yapısının desteklenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Eğitim, Aile Eğitim Formatörü Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi. Katılımcılara aile içi iletişim, ebeveyn tutumları ve çocuk gelişimini destekleyen yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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