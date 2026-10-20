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Sinop’ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği

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Sinop’ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği
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Sinop’ta Vefa Projesi kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Sinop'ta Vefa Projesi kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Vefa Projesi, Sinop genelinde sürdürülüyor. İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen proje kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa destek sağlanıyor.

Ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleriyle vatandaşların günlük yaşamları kolaylaştırılıyor. Projeyle yaşlı ve engelli vatandaşların bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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