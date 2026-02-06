Sinop'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Sinop'ta anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Vekili Abdullah Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları bir kez daha vurgulandı.

Anma programında yapılan konuşmalarda, 6 Şubat depremlerinin milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığına dikkat çekilerek, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine değinildi.

Öte yandan aynı gün, ülke genelindeki tüm okullarda ilk ders saatinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak deprem şehitlerinin aziz hatıraları anıldı. Etkinliklerle, millet olmanın ortak hafızası ve sorumluluğunun gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. - SİNOP