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Sinop'ta köy yolları yenileniyor

Sinop'ta köy yolları yenileniyor
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Sinop'ta 2026 yılı KÖYDES asfaltlama programı kapsamında ilk astarlama çalışmaları Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde başladı. 3,4 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmayla kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sinop'ta, 2026 yılı KÖYDES asfaltlama programı kapsamında ilk astarlama çalışmaları başladı.

Ekipler, 2026 yılı KÖYDES programı doğrultusunda kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfaltlama sezonunun ilk çalışmasını Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde hayata geçirdi. Toplam 3,4 kilometrelik güzergahta başlatılan astarlama çalışmasıyla köy yolunun asfalt öncesi hazırlıkları tamamlanıyor.

Çalışmaların planlanan program doğrultusunda il genelindeki diğer köy yollarında da sürdürüleceği belirtilirken, kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sinop İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı belirtilerek, "2026 KÖYDES asfaltlama programımız kapsamında ilk astarlama çalışmamıza Gerze ilçemize bağlı Gürsökü köyümüzde başladık. Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu yollar sunmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecek" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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