Haberler

Sinop'ta kuşaklar arası gönül köprüsü fidanlarla kuruldu

Sinop'ta kuşaklar arası gönül köprüsü fidanlarla kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, huzurevi sakinleri ve gençler birlikte meyve fidanı dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İl Müdürü, yaşlı bireylerin toplum hafızası olduğunu vurguladı.

Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde, huzurevi sakinleri ile gençlerin katılımıyla meyve fidanı dikim etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok'un yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Hacı Yusuf Parlak ve Seyit Bulak'ın katıldığı etkinlikte, yaşlılar ve gençler birlikte meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, yaşlı bireylerin toplumun hafızası olduğunu belirterek, "Kıymetli büyüklerimiz, yılların birikimi ve bilgeliğiyle bizlere yol gösteren yaş alan çınarlarımızdır. Onların yaşam alanlarında yapılan bu fidan dikimleri, sadece toprağa değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir mirastır. Her dikilen fidan, kuşaklar arasında kurulan gönül bağının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor

Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak