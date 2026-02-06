Sinop'ta kuşaklar arası gönül köprüsü fidanlarla kuruldu

Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde, huzurevi sakinleri ile gençlerin katılımıyla meyve fidanı dikim etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok'un yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Hacı Yusuf Parlak ve Seyit Bulak'ın katıldığı etkinlikte, yaşlılar ve gençler birlikte meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, yaşlı bireylerin toplumun hafızası olduğunu belirterek, "Kıymetli büyüklerimiz, yılların birikimi ve bilgeliğiyle bizlere yol gösteren yaş alan çınarlarımızdır. Onların yaşam alanlarında yapılan bu fidan dikimleri, sadece toprağa değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir mirastır. Her dikilen fidan, kuşaklar arasında kurulan gönül bağının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SİNOP