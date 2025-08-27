Sinop Hastanesinden Sahte Hesap Uyarısı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, kurum Başhekimi Uzm. Dr. İlham Gafarlı adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Hastane Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Başhekim Uzm. Dr. İlham Gafarlı'nın adı kullanılarak sahte sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara arkadaşlık isteği gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu hesapların hastane ve başhekimle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Resmi duyuruların yalnızca hastanenin kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu tür sahte hesaplara itibar etmemeleri ve gelen istekleri şikayet etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - SİNOP