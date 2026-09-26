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Sinop Durağan'da DSİ'nin taşkın projesinde Hacıoğlan-Yeşilkent Köprüsü açıldı

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Sinop Durağan'da DSİ'nin taşkın projesinde Hacıoğlan-Yeşilkent Köprüsü açıldı
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Sinop'un Durağan ilçesinde, DSİ'nin Gökırmak ve yan derelerindeki taşkın ve rüsubat kontrol çalışmaları kapsamında Hacıoğlan-Yeşilkent Köprüsü törenle açıldı. Projede tarım arazilerini korumak için 18 bin 776 metre istifli tahkimat ve 2 köprü tamamlandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü uhdesinde Gökırmak ve yan derelerinde yürütülen taşkın ve rüsubat kontrol çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan Hacıoğlan-Yeşilkent Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Proje kapsamında tarım arazilerini taşkınlardan korumak amacıyla 18 bin 776 metre istifli tahkimat ile 2 köprünün yapımı tamamlandı. Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, eserin Durağan ve Sinop'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "Hacıoğlan, Yeşilkent ve Akçabük köylerimizi birbirine bağlayan köprünüzün açılışını gerçekleştiriyoruz. Köylerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak köprümüzün ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek köprünün açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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