Sinop Boyabat'ta vinçten kopan elektrik direği işçiye düştü, 57 yaşındaki işçi öldü

Sinop Boyabat'ta vinçten kopan elektrik direği işçiye düştü, 57 yaşındaki işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Dörtyol mevkisinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direği, 57 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direği üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Boyabat'ta Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Çalışmalar sırasında vinçten kopan bir elektrik direği, görevli işçinin üzerine düştü. Direğin altında kalan 57 yaşındaki Remzi Gökdağ kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Remzi Gökdağ yaşamını yitirdi.