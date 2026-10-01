Haberler

Sinop Boyabat'ta vinçten kopan elektrik direği işçiye düştü, 57 yaşındaki işçi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta vinçten kopan elektrik direği işçiye düştü, 57 yaşındaki işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde Dörtyol mevkisinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direği, 57 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direği üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Boyabat'ta Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Çalışmalar sırasında vinçten kopan bir elektrik direği, görevli işçinin üzerine düştü. Direğin altında kalan 57 yaşındaki Remzi Gökdağ kazada ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Remzi Gökdağ yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan fon krizinin büyüklüğünü böyle anlattı: Ay'a yol yapılabilir

Fon krizindeki rakamı böyle anlattı: Ay'a yol yapmaya yetiyor

Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu