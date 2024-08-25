Sinop Akliman Sahili Açıklarında Hortum Oluştu

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Akliman sahili açıklarında denizde hortum meydana geldi.

Sinop Akliman sahili açıklarında denizde hortum meydana geldi. Olay anına tanıklık eden çok sayıda vatandaş, cep telefonu kameralarıyla hortumun görüntüsünü kaydetti. Uzun süre denizde izlenen hortum herhangi bir maddi hasara yol açmazken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.