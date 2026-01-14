Haberler

Sinop Adalet Sarayı'nın ihalesi 9 Şubat'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta yapımına başlanacak olan yeni Adalet Sarayı'nın ihalesinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceği açıklandı. Proje, yer tesliminden itibaren 600 günde tamamlanması hedefleniyor.

Sinop Adalet Sarayı yapım ihalesinin 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Daha önce proje görselleri kamuoyuyla paylaşıla Sinop Adalet Sarayı, resmi olarak ihale aşamasına taşınmış oldu. 9 Şubat Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda ihalesi yapılacak olan yeni adalet sarayı binasının, yer tesliminden itibaren 600 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılarak inşa sürecine başlanacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern Adalet Sarayı'nın kente önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm

7 ayda inanılmazı gerçekleştirdi
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi