Sinop Adalet Sarayı'nın ihalesi 9 Şubat'ta

Sinop Adalet Sarayı yapım ihalesinin 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Daha önce proje görselleri kamuoyuyla paylaşıla Sinop Adalet Sarayı, resmi olarak ihale aşamasına taşınmış oldu. 9 Şubat Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda ihalesi yapılacak olan yeni adalet sarayı binasının, yer tesliminden itibaren 600 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılarak inşa sürecine başlanacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern Adalet Sarayı'nın kente önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti. - SİNOP