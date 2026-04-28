Sinop'a 22,1 milyonluk iş makinesi takviyesi

Sinop İl Özel İdaresi, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sahadaki gücünü büyütmek için 22 milyon lirayı aşan yatırımla yeni iş makinelerini hizmete aldı.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni araçlar için tanıtım programı düzenlendi. Yatırım kapsamında Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde kullanılmak üzere 1 adet vidanjör, Dikmen ilçesi için 1 adet toprak silindiri, merkez köylerde hizmet verecek 1 adet asfalt silindiri ile tüm ilçelerde nakil hizmetlerinde kullanılacak 1 adet kamyon üstü lowbed İl Özel İdaresi envanterine kazandırıldı. Toplam 22 milyon 150 bin 239 TL bedelle satın alınan araçlar; Boyabat, Saraydüzü, Durağan, Dikmen ve Merkez ilçelerdeki hizmet noktalarına gönderildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Özarslan yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda İl Özel İdaresi envanterine üç yeni aracın daha dahil edileceğini ifade etti. - SİNOP

