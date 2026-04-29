Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Durdu: Vergide Adaletin Sağlanması Gerekiyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muhittin Durdu, "Vergide adaletin sağlanması gerekiyor. İşçi ilk 3 ayında normal maaş alırken 3 ayın sonunda, yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Onun akabinde 1 aylık süreçte, yüzde 27 vergi dilimine, yani otomatikman yüzde 12 kayba ulaşıyor. Bu da işçinin ilk 4-5 ayda cebinden yüzde 12 kaybolmasına sebep oluyor" dedi.

Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muhittin Durdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi öncesi işçilerin sorunlarını aktardı. 1 Mayıs'ta işçileri alanlara davet eden Durdu şunları söyledi:

"Kamu çerçeve protokolünde ve toplu sözleşmelerde işçi ve işveren heyeti tarafından karşılıklı görüşmelerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılarda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıyor. Varılmadığı için de belirli bir süre yol alınmıyor. Bu toplu sözleşmeler çıkmaza giriyor. 8 ayı buluyor, 9 ayı buluyor ve belirli uyuşmazlıklarla hakem heyetine kadar dayanabiliyor. Bu kamu çerçeve protokolünden ziyade toplu iş sözleşmelerinde genellikle oluyor. İşçiler, işçi haklarına gelince şu anda yapılacak toplu sözleşmeler var. 2027 yılının başında başlayacak olan ve bunların bir an önce toparlanıp yeniden revize edilip çok sağlıklı bir şekilde tekrardan görüşülmesi gereken bir sürü konu var. Öncelikle vergide adaletin sağlanması gerekiyor. İşçi ilk 3 ayında normal maaş alırken 3 ayın sonunda, yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Onun akabinde 1 aylık süreçte, yüzde 27 vergi dilimine, yani otomatikman yüzde 12 kayba ulaşıyor. Bu da işçinin ilk 4-5 ayda cebinden yüzde 12 kaybolmasına sebep oluyor. Bu çok önemli."

İkinci olarak ise iş sağlığı ve güvenliği genel olarak, kurumlarda hiçe sayılabilecek şeyler. Bunların toplu sözleşmelerde biz ne kadar önüne geçmeye çalışsak da kurumlar bunun önüne geçmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Sendikaların bunlara karşı tavırları oluyor. Ama bir yere kadar. Maden işçilerinin bir kaybı vardı. 3 ay boyunca maaş alamamışlardı. Maden işçilerinin haklı direnişini gördük. İşçileri bu şekilde sendikalarının arkasında durup bizlerin yanında olup 1 Mayıs'ta alanlarda görmek istiyoruz. İşçiler bizim ne kadar arkamızda dururlarsa biz de onların arkasında o kadar güçlü, o kadar sağlam dururuz. İşçiler olmadığı sürece sendikalar bir hiçtir. Öncelikle işçiler bizim yanımızda olsunlar ki biz de onların arkasında sapasağlam kaya gibi duralım."

Kaynak: ANKA