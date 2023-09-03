Sındırgı'nın Kurtuluşunun 101. Yıldönümü coşku ile kutlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 101. Yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

Tarihini tanımak, tanıtmak ve ona sahip çıkmak ilkeleri çerçevesinde Sındırgı'nın Kurtuluşu Etkinlikleri, 2 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe kabirlerinin ziyaretleriyle başladı.

3 Eylül Cuma günü Atatürk Büstü 'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama programı Balıkesir'den gelen askeri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve meydanda başta bandonun marşları, Sındırgı Belediyesi halk oyunları gösterileri olmak üzere çeşitli faaliyetlerle devam etti. Program sonunda şehitler için dua edildi.

Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz " 3 Eylül Sındırgının Kurtuluş Etkinliklerine katıldık. Çok mutluyuz değerli konuklarımızla resimler çekildik. Belediyemizin yaptığı etkinliklerle beraber bizde katıldık" dedi.

Kaymakam Zafer Oktay "Bugün Sındırgı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun etkinliklerle kutlama programlarını gerçekleştirdik. Dün Eğridere'de şehit Makbule Hanım'ın mezarı başında anma etkinliğimizi yaparken bugün yine Kuvay-ı Milliye ruhunun yakıldığı ateşin ateşlendiği bu topraklarda milletimizin ne kadar büyük çaba vererek canı pahasına bu topraklar uğruna şehit düştüğü gazi olduğu topraklardayız. Bu bakımdan Vali İbrahim Ethem Akıncı başta olmak üzere Kuvay-ı Milliye'nin ruhuyla bu bölgede Yunanlara karşı vatan savunmasını gerçekleştiren ve kurtuluşla beraber Sındırgı'mızın da bu kurtuluş içerisinde olduğu günü bugün çeşitli etkinliklerle kutladık. Özellikle gençlerimize tarihimizi hatta bu yakın tarihimiz sayılacak kurtuluş savaşını anlatıp ileriye doğru taşımamız lazım" dedi.

Kuva-yi Milliye ruhunun her an canlı kaldığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "3 Eylül Sındırgının düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun. Malazgirt'ten 1071den başlayan Türk'ün ana vatanı Anadolu'da yıllar boyunca nice badireler nice sıkıntılar atlatılmış ve 3 kıtada nam salan Selçuklu gibi Osmanlı gibi devletler kurulmuş ama Türk'ün düşmanı hiçbir zaman bitmemiş. 1900'lü yılların başında olan mücadelelerde ve 1915, 1918 ve 1922 yıllarında ise hakikaten Çanakkale ve Kurtuluş savaşı mücadelesi verilmiş. Sındırgıda düzenli ordu gelmeden kaymakam İbrahim Ethem Akıncının önderliğinde Makbule Efe, Parti pehlivan, Halil Efe gibi mücahitlerle beraber Yunan işgali burada sonlandırılmış. Allah onların mekanını cennet eylesin. Bizlerde onların şanına layık bir torun olabilmek için nesil olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Makbule Efenin mezarını bile kuş uçmaz kervan geçmez bir noktadayken bugün yolu açıldı yoluna asfalt döküldü. İnsanların oraya ulaşması artık kolaylaştı. Tarihine ne kadar sahip çıkarsan geçmişinle ne kadar bütünleşirsen geleceğini o kadar teminat altına alırsın" dedi. - BALIKESİR