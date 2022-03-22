Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu - Haberler

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Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Murat Seyman - Yerel
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Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Sındırgı'da 10 fidan toprakla buluştu.

SINDIRGI, BALIKESİR (İHA) - Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu

BALIKESİR - Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Sındırgı'da 10 fidan toprakla buluştu.

Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üniversite mevkiine 10 bin fidan dikimi gerçekleşti. Araziye ilk fidanlar Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Balıkesir AK parti Balıkesir Millet Vekili Belgin Uygur ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikle dikildi. AK Parti Balıkesir Millet Vekili Belgin Uygur, Ağaçlarımızı, ormanlarımızı daha da artırmak için fidanlarımız toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Fidanları toprakla buluşturduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; "Ağacın varlığı, yaşamın varlığı bir bakıyorsunuz ki canlının varlığı haline geliyor. Sındırgı orman ve ağaç bakımında ülkemizin önde gelen ilçelerinden. Ama her karış toprağı fidanla buluşturacağız" dedi.

Etkinliğin sonunda Sındırgı meydanında vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtıldı.

Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu

Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu

Sındırgı'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Balıkesir, Sındırgı, Yerel, Haberler

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