Balıkesir'de peş peşe depremler


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem yaşandı. İlk deprem saat 23.11'de meydana gelirken, ikinci deprem 23.28'de kaydedildi. Vatandaşların sakinliğini koruduğu gözlemlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.28'de de 4.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Sındırgı'da vatandaşların sakinliğini koruduğu görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
