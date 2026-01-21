Balıkesir'de peş peşe depremler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem yaşandı. İlk deprem saat 23.11'de meydana gelirken, ikinci deprem 23.28'de kaydedildi. Vatandaşların sakinliğini koruduğu gözlemlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel