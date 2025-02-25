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Sındırgı'da Öğrencilere Vakıf Salebi İkramı

Sındırgı'da Öğrencilere Vakıf Salebi İkramı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Vakıflar Müdürlüğü tarafından öğrencilere salep ikram edilerek geleneksel kültürün yaşatılması hedeflendi. Etkinlikte çocuklar doğal ve sağlıklı bir içecekle tanıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrencilere Vakıflar Müdürlüğü tarafından salep ikramı yapıldı.

Kültürel mirası yaşatmak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Vakıf Müdürlüğü salep ikram aracı Sındırgı'da öğrencilerle buluştu. Geleneksel Vakıf Salebi ikram edilen etkinlikte çocuklar hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecekle tanıştı.

Yüzyıllardır süregelen vakıf kültürünün bir parçası olan Vakıf Salebi, modern çağın sağlıksız içecek alışkanlıklarına karşı doğal ve besleyici bir alternatif sunuyor. Vakıflar müdürlüğünün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, çocukların doğal ve sağlıklı içeceklere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Sındırgı İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay "Vakıflar müdürlüğümüze bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir kültürün yaşatılması çocuklara aktarılması çok güzel" dedi.

Yetkililer, benzer etkinliklerin farklı ilçelerde de devam edeceğini belirtti. Vakıfların iyilik geleneği, geleceğin teminatı olan çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Programa Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve İlçe Müftüsü Sami Türkel de katıldı. Miniklerin mutluluğu gözlerinden okunurken, ilk kez Vakıf Salebi içen çocuklar tadına hayran kaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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