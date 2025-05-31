Sındırgı'da Koyun Damı Çöktü: 2 Koyun Telef Oldu

Sındırgı'da Koyun Damı Çöktü: 2 Koyun Telef Oldu
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, içindeki 140 küçükbaş hayvanla birlikte çardak dam çöktü. Olayda 2 koyun telef olurken, 138 hayvan kurtarıldı. İtfaiye ve köy halkı çöken dam için seferber oldu.

Sındırgı'da koyun damı çöktü: 2 koyun telef oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde içinde 140 küçükbaş hayvan bulunan çardak dam çöktü. Çöken çardak hayvan damı için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu. Çöken damda bulunan hayvanlardan 2'si ezilerek, telef oldu.

Olay, Sındırgı İlçesi Çelebiler mahallesinde bir vatandaşın küçükbaş hayvanları için çardağın üzerine atılan çalıların ağırlığı ile dam içinde bulunan 400 koyun dan 2'si telef oldu. Çardak damın çökme haberi gelmesi üzerine tüm köy halkı ve itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden çöken damı kaldırmak için seferber oldu. Kaldırma çalışmalarından sonra yapılan sayımdan 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 138 tanesi canlı olarak kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Yerel
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