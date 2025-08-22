Sındırgı'da Cuma Namazı Çadırlarda Kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar gören camiler nedeniyle vatandaşlar, cuma namazını çadırlarda kıldı. İmamlar, hayatını kaybedenler için dua ederek vatandaşların dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören camilerde cuma namazı çadırlarda kılındı.

10 Ağustos'ta merkez üssü Sındırgı olan deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında çok sayıda cami ibadete kapatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için AFAD koordinasyonunda ilçe merkezine ve kırsal mahallelere çadırlar kuruldu.

Cuma namazı öncesinde bölgede görevli imamlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Namaza katılan vatandaşlar ise zor günleri dayanışma ile atlatmaya çalıştıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Namaz sonrası vatandaşlar birbirlerinin cumasını kutladı. - BALIKESİR

