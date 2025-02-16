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Sincik'te Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Sincik'te Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların karda eğlenmesine neden oldu. Hafta sonu tatilini değerlendiren çocuklar, Sincik merkez Karaman Mahallesi'nde karda kayarak mutluluk dolu anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesini beyaza bürüyen kar, çocukların sevincine neden oldu.

Birkaç gündür Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, bu durumu eğlenceye çevirdi. Sincik merkez Karaman Mahallesi'nde çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi. Çocukların kar sevincine aileleri de eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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