Sincik'te Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesini beyaza bürüyen kar, çocukların sevincine neden oldu.

Birkaç gündür Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, bu durumu eğlenceye çevirdi. Sincik merkez Karaman Mahallesi'nde çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi. Çocukların kar sevincine aileleri de eşlik etti. - ADIYAMAN