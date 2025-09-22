Haberler

Sincik İmam Hatip Lisesi'nde Elektrik ve Su Sorunu Devam Ediyor

Sincik İmam Hatip Lisesi'nde Elektrik ve Su Sorunu Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde trafo patlaması nedeniyle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aylardır elektrik ve su akışı sağlanamıyor. Veliler, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde trafo patlaması nedeniyle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aylardır hem su hem de elektrik bulunmuyor.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 2 ay önce trafo patlaması nedeniyle okulun elektriği kesildi. Okula tekrardan elektrik verebilmek için yeni trafo alınması gerektiği belirtilerek, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından trafo alımı için ihaleye çıkıldığı ama trafonun henüz kurulmadığı öğrenildi. Okulların açılmasıyla okulun su ihtiyacı da elektrikli su pompası ile karşılandığı için okulda su kesintisi de yaşandığı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren veliler, yetkililerin sorunu bir an önce çözmesini istedi. Velilerden Osman Yetiş, "Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçti ancak Sincik İmam Hatip Lisesi'nde ne elektrik var ne de su var. Ağustos ayının başında okulun trafosu yanmış, okul idaresi tarafından gerekli yazışmalar yapılmış ancak sorun henüz çözülememiştir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.