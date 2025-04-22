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Sincan'da Özel Çocuk İçin Duygu Dolu Doğum Günü Kutlaması

Sincan'da Özel Çocuk İçin Duygu Dolu Doğum Günü Kutlaması
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, emniyet birimleri ve muhtarlık tarafından özel ihtiyaçlı bir çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte pasta kesildi, hediyeler verildi ve katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde emniyet ve muhtarlık, özel ihtiyaçlı çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara Sincan'ın Yenikent bölgesinde yürekleri ısıtan bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. Sincan ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, özel bir çocuğun doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Emniyet mensupları ve mahalle muhtarıyla birlikte organize edilen sürpriz doğum günü etkinliğinde, doğum günü pastası kesildi, çocuğa hediyeler verildi ve sevgi dolu anlar yaşandı.

Polis araçlarının sirenleriyle başlayan etkinlik, mahalledeki vatandaşların da dikkatini çekti. Kutlamaya katılanlar hem duygusal hem de neşeli anlar yaşarken, özel çocuğun büyük mutluluk yaşadığı görüldü. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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