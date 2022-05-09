Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan annelere çiçek

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan sokaklarında anne ve anne adayı kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı. Çiçeklerini alan anneler bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Murat Ercan'a teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Anneler Günü'nde Sincanlı annelere güzel bir sürpriz yaptı. Sincan'ın merkez ve mahallelerini dolaşan Başkan Ercan, anne ve anne adaylarının Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

Anneler gününün önemine değinen Ercan, "Annelerimizin hakkı asla ödenmez ve annelerimiz tek bir gün değil her gün başımızın tacı. Fedakarlığın, merhametin ve sevginin en güzel hali olan annelerimizin Anneler Günü kutluyor, uzun ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Şehit anneleri de unutulmadı

Başkan Ercan şehit annelerini de yalnız bırakmadı. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatlarından vazgeçip şehit olan ölümsüz kahramanların anneleri ve eşlerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sincan Belediyesi seralarında Anneler Günü heyecanı vardı

Annesine çiçek almak isteyen vatandanlar Sincan Belediyesinin serasından alışveriş yaptı. Serada özenle yetiştirilen birbirinden renkli ve mis kokulu çiçekler anneler için süslenip satışa sunuldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel