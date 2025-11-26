Sınavsız Atamalar İptal Edildi: ÜNİPERSEN'den Önemli Açıklama

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Sakarya Üniversitesi'nde yazılı ya da sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilen şube müdürlüğü atamasına ilişkin açtıkları dava sonucu atamanın iptal edildiğini açıkladı.

ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi'nde herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilen şube müdürlüğü atamasına ilişkin açıktıkları davanın sonuçlandığını açıkladı. Davada şube müdürlüğü atamasının Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtilen açıklamada, verilen kararın üniversitelerde 'hülle atama' uygulamalarına karşı emsal niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Bunun üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır dile getirdiği sorunlardan biri olduğu ifade edilen açıklamada, sınavsız ve kapalı kapılar ardında yapılan kadro düzenlemelerinin sendika tarafından yalnızca bir görevlendirme işlemi olarak değil, çalışma barışını, liyakat ilkesini ve kurumsal adaleti zedeleyen ciddi bir tehdit olarak değerlendirildiği aktarıldı. Kararda şube müdürlüğü kadrosunun görevde yükselme kapsamındaki bir unvan olduğu, bu nedenle yazılı ve sözlü sınav şartının ortadan kaldırılamayacağı ifade edildi. Ayrıca kararda, bazı üniversitelerde uzun süredir uygulanan 'önce kısa süreli üst göreve atama, ardından sınavsız müdürlük geçişi' yönteminin yönetmeliklerin amacıyla bağdaşmadığına dikkat çekildi. Bu yöntemin istisna olmaktan çıkarılarak yaygın bir uygulama haline getirilmesinin üniversitelerde liyakat, eşitlik ve kurumsal güven açısından ciddi sakıncalar doğurduğu vurgulandı.

Sayıştay raporlarında da benzer uygunsuz atamaların ve sınavsız görevlendirmelerin sıkça tespit edildiğine işaret eden sendika, bu durumun yükseköğretim kurumlarında sistematik bir sorun haline geldiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu düzenin çalışanlar arasında güvensizlik oluşturduğuna, kariyer planlamasını zayıflattığına ve kurumsal aidiyeti azalttığına dikkat çekildi. Açıklamasa, "Hangi üniversitede olursa olsun hülle atamalara geçit vermeyeceğiz. Alın teriyle yükselmek isteyenlerin hakkını savunacağız. Torpil veya yakınlık ilişkileriyle oluşturulan kadroların karşısında duracak, gereken her yerde yargı yoluna başvuracağız" ifadelerine yer verildi.

Verilen kararın yalnızca Sakarya Üniversitesi'yle sınırlı olmadığı, tüm üniversitelerde liyakat ilkesinin güçlendirilmesi, sınavsız ve kapalı devre atamaların sona erdirilmesi ve görevde yükselme süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşturulması açısından kritik bir eşik oluşturduğu vurgulandı. ÜNİPERSEN, bu kararın yükseköğretim kurumlarında yıllardır süren hukuka aykırı uygulamalara karşı güçlü bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, hülle atamaların köklü biçimde son bulması için hukuk mücadelesinin sadece Sakarya'da değil, benzer uygulamaların görüldüğü tüm üniversitelerde hem hukuksal hem eylemsel mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceğine işaret etti. - ANKARA