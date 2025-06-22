Simav'da YKS Öğrencilerine Ücretsiz Emanet ve Su İkramı

Simav'da YKS Öğrencilerine Ücretsiz Emanet ve Su İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simav İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) döneminde öğrenciler için dört okulda ücretsiz emanet ve su ikramı çadırı kurdu. Öğrenciler bu hizmetten memnun kaldıklarını belirttiler.

Simav İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesinde Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilerin emanetlerini ücretsiz ve güvenle bırakabilmeleri amacıyla 4 okulda emanet ve su ikramı çadırı kurulduğu bildirildi.

Müftü Vekili Hakkı Balı ve Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş'in koordinesinde Din Görevlileri Ali Elitok ve Sezer Can çadır ve su dağıtımı, çadır kurulumu, Manevi Danışmanlar Mustafa Esen, Kadriye Çakmak, Din Görevlisi Ahmet Hamza Güngör Üniversite Kampüsü'nde, Manevi Danışman Osman Aslan, Din Görevlileri Ufuk Demirkan ve Mehmet Kılıkoğlu Simav Fen Lisesi'nde, Din Görevlileri Mehmet Çötel ve İsmail Ayata Simav İmam Hatip Lisesi'nde, Manevi Danışmanlar Yasin İpek, Cuma Ali Tosun ve Emin Dönmez Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde, emanet ve su ikramı çadırında sınava girecek öğrencilerin sınav salonuna alamadıkları emanetlerine sahip çıkma, öğrenciler ve ailelerine su ikram etme, Diyanet Dergilerini ücretsiz dağıtma görevini yerine getirdiler.

Yapılan bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sınav görevlileri ve ÖSYM sorumluları, müftülük personellerine ve kuruma teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olympiakos ve Ajax derken Dusan Tadic'e çok sürpriz bir talip daha

Olympiakos ve Ajax derken Tadic'e çok sürpriz bir talip daha
Pendik'te yolcu otobüsünde kadınlar arasında kavga! O anlar kameralarda

Yer verme tartışması kavgaya dönüştü!
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.