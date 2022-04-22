Simav'da çocuklar için 'Tekne Orucu' iftar programı düzenlendi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde ilk kez 300 çocuğun katıldığı 'Tekne Orucu' iftar programı gerçekleştirildi.

Yukarı Düğün Salonu'nda düzenlenen Tekne Orucu programı Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde iftar topunun patlatılması ile başladı. Daha sonra temsili akşam ezanının okunmasının ardından çocuklar oruçlarını açtılar. Tekne Orucu tutan çocukların iftar menüsü, kek, meyve suyu, hurma, su, pamuk şeker ve patlamış mısırdan oluştu. Programda Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Maşa ve Koca Ayı, Spiderman ve Palyaço karakterleri ile çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinliğe, ilçe merkezinde bulunan anaokulu ve kreşler başta olmak üzere 11 okuldan yaklaşık 300 çocuk katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel