Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Işın İncelemelerde Bulundu

Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Işın İncelemelerde Bulundu
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Musa Işın, bölgede incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yokken, bazı metruk evlerde yıkılmalar meydana geldi.

5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Simav ilçesi Yemişli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işın, AFAD ve ilgili kurumların sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Işın, "Bugün saat 12.59'da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk andan itibaren ekiplerimiz hızlıca sahaya intikal etti. Çok şükür ki şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. Yemişli köyümüzde kullanılmayan metruk 8 evde yıkılmalar meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın oturduğu evlerde ise bir hasar tespit edilmemiştir. Buna rağmen ekiplerimiz tedbir amaçlı incelemelerini sürdürmektedir. Devletimiz güçlüdür, milletimizin yanındadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Vali Işın, incelemeleri sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
