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Silopi'de 7 kişinin yaralandığı kavgada taraflar barıştı

Silopi'de 7 kişinin yaralandığı kavgada taraflar barıştı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından kanaat önderlerinin girişimleriyle Karal ve Acet aileleri barıştırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan 7 kişinin silahla yaralandığı arazi kavgasının ardından kanaat önderlerinin öncülüğünde taraflar bir araya getirilerek barıştırıldı.

Karal ve Acet aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin yoğun çabaları sonucu sona erdi. Silahların konuştuğu olayın ardından kardeşlik ve sağduyulu davranan taraflar arasındaki husumet sona erdi. 29 Mayısta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si silahla olmak üzere 7 kişinin yaralanması bölgede büyük tedirginliğe neden olmuştu. Olayın ardından araya giren kanaat önderleri, aşiret büyükleri ve bölgenin önde gelen isimleri, husumetin daha fazla büyümemesi için günler süren görüşmeler gerçekleştirdi. Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu öncülüğünde yürütülen barış girişimleri olumlu sonuç verdi. Haşimoğlu'nun evinde düzenlenen barış töreninde Karal ve Acet aileleri aynı sofrada buluştu. Törende aileleri temsilen Nezir Karal ile Hacı Salih Acet'in el sıkışmasıyla husumet resmen sona erdi. Dualar eşliğinde gerçekleşen buluşma, salonda bulunanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Barış programında konuşan Abdullah Kaplan, birlik ve beraberlik mesajları vererek barışın kalıcı olmasını temenni etti. Kaplan, taraflara ve barış sürecine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bu iki ailenin ve aracı olan kardeşlerimizin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu ise toplumsal huzurun korunmasının önemine dikkat çekerek, tarafların gösterdiği olgunluğun takdire şayan olduğunu söyledi. Haşimoğlu, "Bu tür barışlar kolay sağlanmıyor. Temennimiz bu kardeşliğin ömür boyu sürmesi ve bir daha böyle acı olayların yaşanmamasıdır" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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