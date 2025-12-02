Haberler

Silivri'deki BOTAŞ Tesislerinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildiğini bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
