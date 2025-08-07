Silivri'de Yüzlerce Leylek Göç Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Silivri semalarında yüzlerce leyleğin göç etmeye başladığı görüldü. Vatandaşlar, gökyüzündeki leylekleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Silivri'de göç etmeye başlayan yüzlerce leylek görüldü. Gökyüzündeki leylekler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin göçü başladı. Bugün İstanbul'da Silivri semalarında yüzlerce leylek görüldü. Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.