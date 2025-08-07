Silivri'de Yüzlerce Leylek Göç Etti
Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin göçü başladı. Bugün İstanbul'da Silivri semalarında yüzlerce leylek görüldü. Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel