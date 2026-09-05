Silivri'de Gemi Kazasında Arama Çalışmaları 4. Günde Sürüyor

Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Sahilde kurulan kriz masasında ise kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kısa sürede batarken, içerisinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için sürdürülen çalışmalar 4'üncü gününde de devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı