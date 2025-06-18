Silivri'de Otluk Alanda Yangın: Bekçi Kulübesi Kül Oldu

İstanbul Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir bekçi kulübesini küle döndürdü.

Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde kuru otların yoğun olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler bölgedeki bir bekçi kulübesini tamamen kül döndürdü. İhbar üzerine ola yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - İSTANBUL