Silivri'de Otluk Alanda Yangın: Bekçi Kulübesi Kül Oldu
İstanbul Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek bir bekçi kulübesini küle döndürdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İstanbul Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir bekçi kulübesini küle döndürdü.
Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde kuru otların yoğun olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler bölgedeki bir bekçi kulübesini tamamen kül döndürdü. İhbar üzerine ola yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel