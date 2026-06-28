Silivri'deki yangında sağlık görevlisinin küçük kıza maske uyarısı gülümsetti

Silivri'de çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yangına müdahale çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankı devrildi. Kazada yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Yangın bölgesinde görev yapan sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara maske dağıttı. Bu sırada babasının kucağındaki küçük bir kız çocuğunun maske takmak istememesi üzerine sağlık görevlisinin, "Takman lazım, kızarım yoksa" sözleri çevrede gülümsemeye neden oldu.

Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde otluk alanda meydana gelen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgede bulunan bir üniversitenin yerleşkesinin arkasında alana da yayılan yangın çevrede paniğe neden oldu. AFAD ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların bölgeden tahliye edilmesi yönünde çağrı yaptı. Öte yandan, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sırasında bir traktörün arkasına bağlı bulunan su tankı devrildi. Yaşanan kaza nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına katılan iki gönüllü vatandaş ise yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tebessüm ettiren diyalog: "Takman lazım, kızarım yoksa"

Yangın bölgesinde görev yapan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara maske dağıttı. Bu sırada babasının kucağındaki küçük bir kız çocuğunun maske takmak istememesi üzerine bir sağlık görevlisinin, "Takman lazım, kızarım yoksa" sözleri çevrede bulunanlara tebessüm ettirdi.

Ekiplerin yoğun çalışması ve gönüllü vatandaşların desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı