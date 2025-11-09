Haberler

Silivri'de Aziz Nektarios Anma Ayini Yapıldı

Silivri'de Aziz Nektarios Anma Ayini Yapıldı
Güncelleme:
Hristiyan Ortodoks dünyasında 'Son Aziz' olarak bilinen Nektarios'u anmak için Silivri'de düzenlenen ayine Yunanistan'dan 1500 kişi katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un da katıldığı törende beyaz güvercinler uçuruldu.

Silivri'de Hristiyan Ortodoks dünyası tarafından 'Son Aziz' olarak kabul edilen Nektarios'u anmak için ayin düzenlendi.

Silivri'de Hristiyan Ortodoks dünyası tarafından "Son Aziz" olarak kabul edilen ve 1846 yılında Silivri'de doğan Nektarios'u anma ayini gerçekleştirildi. Fener Rum Patrikhanesi tarafından organize edilen programa, Yunanistan'dan gelen yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Silivri sahilinde gerçekleştirilen törende, barış ve kardeşliğin simgesi olarak beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.

Bartholomeos'tan teşekkür mesajı

Etkinliğe katılan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, konuşmasında Silivri halkına teşekkür ederek, "Her sene 9 Kasım'da Aziz Nektarios'un bayramını kutluyoruz. Silivri'den daha güzel bir yer bulamazdık çünkü burası azizimizin doğum yeridir. Siz Silivrililer, bu doğum yerini koruyor ve güzelleştiriyorsunuz. Patrikhanemiz adına minnettarız" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dostluğu sahneye taşındı

Program, Türkiye ve Yunanistan halk oyunları ekiplerinin sahne performanslarıyla sona erdi. Katılımcılar, kültürlerin buluştuğu bu günde müzik, dans ve dostluk atmosferi içinde keyifli anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
