Silivri'de Adam Asfalt Ortasında Oturdu

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Silivri D-100 Karayolu'nda, yoğun trafiğin olduğu saatlerde bir adam, sıcak havaya rağmen asfaltın ortasında oturdu. Sürücülerin uyarılarına rağmen yola oturan adam, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Silivri'de bir adam, trafiğin yoğun aktığı ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde asfaltın ortasına oturdu. Canını ve uyarıları hiçe sayan adam, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri Semizkumlar mevkii, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun aktığı öğle saatlerinde bir adam, bilinmeyen bir nedenle sıcağa rağmen asfaltın ortasına oturdu. Çevredeki sürücülerin uyarılarını dikkate almayan adam, canını hiçe sayarak uzun süre yol üstünde kaldı. Sürücü ve diğer vatandaşların anlam veremediği olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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