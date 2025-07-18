Silifke'de Hakim ve Savcılara Yönelik Lojman Projesi Sözleşmesi İmzalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan hakim, savcı ve adliye personeline yönelik lojman projesi kapsamında sözleşme imzalandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ile ilgili firma yetkilileri Zafer İnan ve Barış Birol İnan arasında imzalanan lojman alım sözleşmesi, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı makamında gerçekleştirilen törenle resmiyet kazandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında, Silifke ilçesi Saray Mahallesi'nde inşa edilecek olan 6 adet 3+1 ve 26 adet 2+1 daireden oluşan toplam 32 lojman dairenin satın alımı gerçekleştirilecek.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, projenin ilçede görev yapan ve yapacak olan hakim ve savcılar için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu anlamlı projeye öncülük eden başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcımız Ramazan Can olmak üzere, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcıları Recep Yoğun ve Ünal Önür'e, ayrıca projeye katkı sunan firma yetkilileri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN