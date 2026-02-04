Haberler

Silifke'de bayrak yürüyüşü

Silifke'de bayrak yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Etkinliğe vatandaşlar da destek vererek coşkuya ortak oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Bayrak Sevgisi' temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim yılının ilk haftasında ülke genelinde uygulamaya konulan 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında, Silifke ilçesi Taşucu Ortaokulu ile Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Taşucu Meydanı boyunca düzenlenen yürüyüşte birlik, beraberlik ve vatan sevgisini yansıttı. Meydan boyunca coşkuyla ilerleyen öğrenciler, bayrağa duydukları sevgi ve saygıyı sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Etkinlik sırasında meydanda bulunan vatandaşlarda destek vererek öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Bayrak yürüyüşünün ardından program, tören alanında öğrencilerin seslendirdiği bayrak temalı şiirler ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu