Şile'de Yabancı Uyruklu Genç Denizde Kayboldu

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Şile Ayazma Plajı'nda denize giren iki yabancı uyrukludan biri boğulma tehlikesi geçirirken, diğeri dalgalar arasında kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Şile'de denize giren iki yabancı uyrukludan biri kayboldu

İSTANBUL - Şile Ayazma Plajı'nda serinlemek için denize giren iki yabancı uyruklu şahıstan biri boğulma tehlikesi geçirirken, diğeri dalgaların arasında kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şile Ayazma Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali ve Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid (22), serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra şiddetli dalgaların etkisiyle iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan ve yardım çağrısında bulunan şahısları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali, ilk müdahalenin ardından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid ise ekipler olay yerine ulaşmadan kısa bir süre önce gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde durdurulurken, sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, kayıp genci bulmak için bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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