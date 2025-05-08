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Şile'de Jet Ski Faciası: Genç Kurtarıldı

Şile'de Jet Ski Faciası: Genç Kurtarıldı
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Şile'de jet skiyle denize açılan bir genç, dengesini kaybederek suya düştü. Açığa sürüklenen genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kurtarma ekipleri tarafından dakikalar içinde kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

Şile'de denize jet skiyle açılan bir genç, dengesini kaybederek suya düştü. Açığa doğru sürüklenen genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Şile sahilinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize açılan bir şahıs kullandığı jet skide dengesini kaybederek suya düştü. Kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmaya çalışan şahıs, akıntının etkisiyle açığa sürüklendi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma botları ve sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen genci kurtararak kıyıya çıkardı. Ambulansa alınan şahsa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kurtarma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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