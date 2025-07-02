Şile'de Atıkların Doğaya Bırakılması Çevre Kirliliğine Neden Oluyor

Şile'de Atıkların Doğaya Bırakılması Çevre Kirliliğine Neden Oluyor
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İstanbul'un Şile ilçesinde orman ve dere kenarlarına bırakılan poşet dolusu atıklar, çevre kirliliğini artırıyor. Yerel halk, temizlik çalışmaları ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Şile'de poşetlere doldurulmuş atıklar orman içi ve dere kenarlarına bırakıldı. Ortaya çıkan çevre kirliliği doğayı tehdit ederken, bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışması yapılmasını istiyor.

İstanbul'un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıklar doğaya gelişigüzel şekilde bırakıldı. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve yol kenarlarında yoğun şekilde biriken çöpler, çevre sağlığını tehdit ederken, doğal yaşam alanlarını da olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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