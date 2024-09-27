Siirtli Hayırseverden Filistin ve Afrika'ya 200 Bin TL Bağış

Siirtli hayırsever Hacı Ali Demir, Filistin için 100 bin TL, Afrika için ise 100 bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL'lik bağışladı.

Bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi aracılığıyla yerine ulaştırılmak üzere Siirt İl Müftülüğüne teslim edildi. Bağışların tesliminde Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı ve Siirt il Müftüsü Şakir Pinal ve İl Müftülüğü yetkilileri de hazır bulundu. Müftü Şakir Pinal, bu anlamlı bağışın Filistin ve Afrika'daki mazlum insanlar için büyük bir destek olacağını ifade ederek, Hacı Ali Demir'e duyarlılığından ötürü teşekkür etti. - SİİRT