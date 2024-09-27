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Siirtli Hayırseverden Filistin ve Afrika'ya 200 Bin TL Bağış

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Siirtli hayırsever Hacı Ali Demir, Filistin ve Afrika'ya toplam 200 bin TL bağış yaparak, Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi aracılığıyla bu yardımları ulaştırdı. Bağışın tesliminde, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı ve Siirt İl Müftüsü de yer aldı.

Siirtli hayırsever Hacı Ali Demir, Filistin için 100 bin TL, Afrika için ise 100 bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL'lik bağışladı.

Bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi aracılığıyla yerine ulaştırılmak üzere Siirt İl Müftülüğüne teslim edildi. Bağışların tesliminde Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı ve Siirt il Müftüsü Şakir Pinal ve İl Müftülüğü yetkilileri de hazır bulundu. Müftü Şakir Pinal, bu anlamlı bağışın Filistin ve Afrika'daki mazlum insanlar için büyük bir destek olacağını ifade ederek, Hacı Ali Demir'e duyarlılığından ötürü teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

siirt

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