Siirt Valisi Kızılkaya: Kadına Yönelik Şiddet, Toplumun Yarasıdır

Siirt Valisi Kızılkaya: Kadına Yönelik Şiddet, Toplumun Yarasıdır
Güncelleme:
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yaptığı konuşmada, kadınların aile ve toplumun temel direği olduğuna vurgu yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadının ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarı olduğunu belirterek, "Onların güven içinde, huzurlu ve güçlü bir şekilde hayatın her alanında yer almaları, devlet olarak en temel önceliklerimizdendir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tüm insanlığı ilgilendiren son derece önemli bir konuda bir araya geldiklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetin sadece bir bireyin değil, tüm toplumun yarası olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Aileyi zedeler, toplumsal huzuru bozar ve medeniyet değerlerimizle bağdaşmaz. Bizler kadına yönelik şiddetin her türlüsünü insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Kadın, ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarıdır. Onların güven içinde, huzurlu ve güçlü bir şekilde hayatın her alanında yer almaları, devlet olarak en temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların korunması ve desteklenmesi amacıyla gerek hukuki gerek sosyal alanda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Sabri Sidar ise kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu konuda yapılacak her çalışma, atılacak her adım, dayanışmanın anlayışın ve sağduyunun güçlenmesine katkı sunmakta olduğunu kaydeden Sidar, "Kurumlarımızın, sivil toplumun ve bireylerin işbirliği içinde hareket etmesi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün burada yapacağımız etkinlikler ve farkındalık çalışmaları, toplumsal duyarlılığımızı artırmayı, kadınların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeyi amaçlamaktadır. Şiddetin hiçbir türüne izin vermeyen bir toplum inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından tiyatro gösterimi yapıldı, hediyeler takdim edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
