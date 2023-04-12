Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Baykan ilçesinde muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla, kanaat önderleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Siirt'in huzur ve kardeşlik kenti olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bizim amacımız ilimizin, huzurunu, birlik ve beraberliğini vatandaşlarımızla birlikte daha da güçlendirmektir. Memleketimizin ve huzurumuzun kıymetini iyi bilelim. Huzur ve güven ikliminin olmadığı bir yerde hayatın anlamı olmaz. Her zaman huzur, huzur, huzur diyeceğiz. Hep birlikte kenetleneceğiz ve birbirimizi seveceğiz. Aramıza fitne, fesat sokanlara, huzurumuzu bozanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Katılımcıların ramazan ayını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Hedefimiz; halkımıza daha fazla hizmet etmek, kendilerini hizmetlerin en güzeliyle buluşturmak, sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarını çözmek, onlarla sohbet etmek, onların sofralarında oturmak, onların huzurunu temin etmek, yaşam standartlarını daha da yükseltmektir, tüm çabamız budur, bunun için çalışıyoruz"diye konuştu.

Daha sonra muhtarlar ve toplum önderleri ile bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Programa, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emin Bağlı, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. - SİİRT