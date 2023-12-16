Siirt'te Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı

Siirt'in Eruh İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz düğün salonu hizmete açıldı. Düğün salonlarının yüksek fiyatlı olması sebebi ile harekete geçen Eruh Belediyesi, evlenecek çiftlerin ve ailelerin yüklerini hafifletecek projeyi hayata geçirdi.

Siirt'in Eruh İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz düğün salonu hizmete açıldı.

Düğün salonlarının yüksek fiyatlı olması sebebi ile harekete geçen Eruh Belediyesi, evlenecek çiftlerin ve ailelerin yüklerini hafifletecek projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından hizmete açılan düğün salonu hakkında bilgi veren Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, "Ücretsiz düğün salonumuzu halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu hizmetimizle evlenecek çiftlerimizin en mutlu günlerini birlikle paylaşıyor, gençlerimizin ve ailelerinin yüklerini bir nebze olsun hafifletiyoruz" dedi. - SİİRT