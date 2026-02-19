Haberler

Siirt'te şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi

Siirt'te şehit ve gazi aileleri onuruna Ramazan ayının ilk gününde iftar yemeği verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında "Büyük Aile Sofrası İftar Programında" verilen iftar yemeğine Vali Kemal Kızılkaya, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı. Burada konuşan Vali Kemal Kızılkaya, dün Ankara'da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere tüm Bakanların sevgi, selam ve muhabbetlerini iletmeyi bir borç bildiğini söyledi. Vali Kızılkaya, "Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve milli bütünlüğümüzün ebedi simgeleridir. Siz kıymetli ailelerimiz ise, milletimize emanet edilmiş en değerli varlıklarsınız. Şehit ailelerimiz baş tacımız, gazilerimiz göz bebeğimizdir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
