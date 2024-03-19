Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Ramazan Ayında Çiğ Köfte İftar Sofralarının Vazgeçilmezi

Güncelleme:

Siirt'te Ramazan ayında çiğ köfte satışı yoğun talep görüyor. İşletme sahipleri, çiğ köftenin iftar sofralarına farklı bir lezzet kattığını belirtiyor.

Siirt'te Ramazan ayında birçok yerde olduğu gibi çiğköfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çiğ köfte satışı yapan işletmeler, yoğun taleple karşılaşıyor. Ramazan'ın en sevilen atıştırmalığı olan ve Türkiye'nin dört bir yanında rağbet gören çiğ köfte, Siirt'te de iftar saatine doğru işletmelerde yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan aylarında çiğ köftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirten işletme sahibi Serdar Demirhan, çiğ köftenin iftar sofralarına farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Demirhan, "Ramazan'ın gelişiyle beraber canlılık oldu, müşterilerimiz çoğaldı. Satışlarımız devam ediyor, satışlar güzel. Akşama doğru yoğunluk daha çok oluyor. İftar saatine az kala çok daha yoğunluk olduğunu görüyoruz. Günde 200-250 porsiyona yakın çiğ köfte çıkarıyoruz" dedi.

Müşteri Mehmet Akman ise, "Biz de Ramazan ayı dolayısıyla diğer vatandaşlar gibi çiğ köfte almaya geldik. Gördüğünüz üzere çiğ köfteye bayağı bir rağbet var. Çiğ köfteyi severek beğenerek tüketiyoruz" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İftar Siirt Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title