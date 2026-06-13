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Siirt'te lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kediler güvenli alana bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bir evin lavabo gider kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, gider borusunda sıkışan 2 yavru kediyi bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, güvenli bir alana bırakıldı.

Vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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