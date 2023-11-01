Siirt'te KÖYDES toplantısı yapıldı

Siirt'te 2023 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Siirt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Vali Kızılkaya başkanlığında yapılan toplantıda, vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalışmaların yürütülmesine dikkat çekildi. - SİİRT