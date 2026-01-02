Karla mücadele ekipleri yolları açıyor, hastalara zamanında müdahale yapılıyor

Siirt İl Özel İdare ekipleri, karlı yolları açarak sağlık ekiplerinin zamanında hastalara müdahale etmelerini sağlıyor.

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi Sökmen Mezrası'nda 35 yaşındaki Eyüp Epçeler isimli hasta için ekipler hızla harekete geçti. Yolun açılmasıyla birlikte hasta, ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünde de doğum sancıları başlayan Ruken Karaman isimli hastaya ulaşmak için başlatılan çalışmalar, yoğun kar yağışı ve zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Yolun ulaşıma açılmasının ardından Karaman, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Damdan düşerek yaralanan 9 yaşındaki C.A. isimli çocuk da, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde ise hidrosefali hastalığı bulunan 6 yaşındaki çocuk için gelen ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda yapılan çalışmalar sonucunda hastaya ulaşıldı. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük çocuğu tedavi altına aldı.

Karla mücadele ekipleri, ambulansın güvenli şekilde dönüş yapabilmesi için gece saatlerinde de yol açma çalışmalarını sürdürerek ambulansa eşlik ediyor.

Siirt İl Özel İdaresi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlara rağmen karla mücadele ve acil durum çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİİRT