Siirt'te kapanan yollar açıldı, hastalar hastaneye ulaştırıldı

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yollar, karla mücadele ekiplerinin uzun saatler süren çalışmalarıyla açıldı. Çok sayıda hasta, hastaneye ulaşabilmek için ekiplerin müdahalesi sayesinde 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerine sevk edildi.

Siirt'te hastalar, ekiplerin yolları açmasıyla sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen uzun saatler süren çalışmalarla yolları açarak hastaların sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı. İlçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda hasta, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerine sevk edildi.

Pervari ilçesi Keskin köyünde kalp hastası olan 35 yaşındaki Nurmaz Solmaz için karla kapalı yol, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu açıldı. Hasta, 112 sağlık personeline teslim edildi. Söğütönü köyünde düşme sonucu kalça kırığı şüphesi bulunan 60 yaşındaki Nadir Bilen'e ekipler tarafından yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı. Hasta, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. 6 çocuk; yüksek ateş, bir yetişkin ise düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle karla kapalı yolun açılmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Karşıyaka köy yoluna düşen çığ nedeniyle bölgeye hızla müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şirvan ilçesi Cevizlik köyünde hidrosefali hastalığı bulunan 6 yaşındaki Berkay Sizgek'e ekipler tarafından yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı. Hasta, 112 sağlık çalışanlarına teslim edilerek ambulansla köyden sevk edildi.

Aynı köyde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin çatısında çıkan yangın, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına rağmen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
